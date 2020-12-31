Sözcü Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sözcü Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

31.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:29
Sözcü Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı televizyon programında, 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' diyen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a tepki gösterdi. Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Gülben Ergen Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Vitor Hugo Güven Yalçın Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sözcü Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 10:29:20. #1.15#
title