Sözcü Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı televizyon programında, 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' diyen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a tepki gösterdi. Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı