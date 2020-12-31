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31.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:54
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar: "Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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