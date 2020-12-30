FLAŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FLAŞ

30.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:29
FLAŞ

Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamındaki iddianame düzenlenerek Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamındaki iddianame düzenlenerek Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Yaşar Güler Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Okan Buruk Metin Oktay Ersun Yanal Halis Özkahya
Tüm Haberler Maltepe Galatasaray Türk Lirası Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:31:40. #1.15#
title