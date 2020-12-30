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30.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:29
Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamındaki iddianame düzenlenerek Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27'si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamındaki iddianame düzenlenerek Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı