Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:06
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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