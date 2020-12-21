İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra...
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İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra...

21.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:35
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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