İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra...
21.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:35
İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı: "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı