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Dışişleri Bakanlığı: Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı: Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı