Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk...
18.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya