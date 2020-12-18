Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk...
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk...

18.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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