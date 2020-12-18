FLAŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FLAŞ

18.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:29
FLAŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon TL tutarında kaynak aktardık" dedi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Öykü Çelik Fatma Girik Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:29:37. #1.14#
title