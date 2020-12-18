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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon TL tutarında kaynak aktardık" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı