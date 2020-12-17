AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması Açıklaması

17.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:48
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimine ilişkin, "Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimine ilişkin, "Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

FETÖ'nün, millete ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesi olduğuna dikkati çeken Çelik, "17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli egemenliği hedefleyen bu terör saldırısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartıldığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Daha sonra Türkiye'nin milli egemenliğini darbe yoluyla ortadan kaldırmak isteyen bu hain örgüte karşı milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizle direnmiştir. FETÖ, devletimizi ele geçirmeye ve milletimizin egemenliğini rehin almaya ayarlanmış karanlık bir örgüttür. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir. Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir. Milletimizin ve devletimizin düşmanı bu terör örgütünün tamamen yok edilmesi vatanseverliğin gereğidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Neymar Ryan Babel Okan Buruk Çağdaş Atan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması Açıklaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:48:32. #1.14#
title