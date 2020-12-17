Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)

17.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:41
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞBursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan'ın telefon...

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ

Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole, piyasaya sürülmeden el konuldu.Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,


Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 3 gözaltı daha (3) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:40:57. #1.15#
title