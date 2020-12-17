FLAŞ
17.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı