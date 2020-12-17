İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Altun, 17 Aralık'ın demokrasiye, milli iradeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenen ve FETÖ tarafından uygulanan darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ifade ederek "Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir. Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mümin Altaş