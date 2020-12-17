İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı

17.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:01
İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Altun, 17 Aralık'ın demokrasiye, milli iradeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenen ve FETÖ tarafından uygulanan darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ifade ederek "Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir. Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mümin Altaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Gülben Ergen Haluk Levent Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Özgür Yankaya Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:18:10. #1.14#
title