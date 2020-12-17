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17.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:32
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor .

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor .


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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