Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır."
17.12.2020 01:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:18
Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır.
Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü