Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır."
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Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır."

17.12.2020 01:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:18
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Bakan Koca: "(Kurul'da) Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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