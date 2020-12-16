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16.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:37
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AK Parti 'den yeni teklif : 'kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

AK Parti 'den yeni teklif : 'kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifle; terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeriyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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