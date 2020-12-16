MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur.

16.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:05
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. Bir tarafın sürekli dayatıp tavizler istediği; diğer tarafın bunu göğüslemek için mücadele ettiği bir ilişki ağına müttefiklik demek ne kadar mümkündür?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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