Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 235 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 235 kişi hayatını kaybetti

15.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:21
Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 235 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 235 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 102 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 235 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 102 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 490 bin 195 test yapıldı. Bugün yapılan 206 bin 190 testten, 32 bin 102 yeni vaka sayısı, 5 bin 105 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.

"KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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