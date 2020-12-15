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15.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:20
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TBMM'DE; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi: Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiç bir adımı atmaktan çekinmez, bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım...

TBMM'DE; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi:  Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiç bir adımı atmaktan çekinmez, bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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