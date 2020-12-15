Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut...
15.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:03
Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı