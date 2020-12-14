MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.