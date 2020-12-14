MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."
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MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

14.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:58
MEB:

MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.

MEB: "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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