Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
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Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

14.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:01
Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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