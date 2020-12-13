Ümit Özat istifa etti
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Ümit Özat istifa etti

13.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:24
Ümit Özat istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ümit Özat'ın istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ümit Özat'ın istifa ettiğini açıkladı.

Son 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1 maç eksiğiyle 22 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat'ın istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Başkan Sancak, "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan ilk açıklamadan 10 dakika sonra ise Başkan Murat Sancak, "Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır" tweetini attı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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