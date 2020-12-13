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13.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:22
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitim bütçemiz, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:  Eğitim bütçemiz,  211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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