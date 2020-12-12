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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Karabağ ile ilgili olduğu düşünülen bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı