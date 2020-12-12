Bakan Koca: "Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar...
12.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:12
Bakan Koca: "Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım"
Bakan Koca: "Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap