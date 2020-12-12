Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, İranlı siyasetçilere tepki gösterdi. Çelik, "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler. İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır" dedi.

'KENDİ ÜLKELERİNİN DÜŞMANLARINI SEVİNDİRİYORLAR'İranlı siyasetçilerin saygılı olması gerektiğini belirten Çelik, "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar. Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz, gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar" ifadesini kullandı.'CUMHURBAŞKANIMIZ KARDEŞ İRAN'IN ZOR ZAMANLARDAKİ DOSTU'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar. Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran'ın hakkını korumaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı