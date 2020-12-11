Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 977'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 977'ye yükseldi

11.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:09
Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 977'ye yükseldi

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testte, 32 bin 106 vaka ile 5 bin 607 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 226 kişi ile toplam can kaybı 15 bin 977'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 208 bin 873 testten 32 bin 106 vaka, 5 bin 607 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 516 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 952, toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'TEDBİRLERE KARARLILIKLA UYMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

İlgili Haberler

- Pakistan'da korona salgınında son 24 saatte rekor sayıda can kaybı
- Pakistan'da korona salgınında son 24 saatte rekor sayıda can kaybı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 60 bini aştı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 60 bini aştı
- İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
- İran'da korona virüse bağlı can kaybı 50 bini aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 977'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 20:28:12. #1.14#
title