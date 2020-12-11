AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye olmadan Avrupa olmaz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye olmadan Avrupa olmaz"

11.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:06
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez.10 Aralık AB Zirvesi sonuçlarına eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır. Yunanistan ve GKRY'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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