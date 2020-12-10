Son dakika haber! Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı
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Son dakika haber! Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

10.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:35
Son dakika haber! Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktası'nda, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktası'nda, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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