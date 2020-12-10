MHP: "MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır"
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MHP: "MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır"

10.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:25
MHP:

MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır.

MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır. MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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