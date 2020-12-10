MHP: "MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır"

MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır.