Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına...

10.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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