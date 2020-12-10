Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına...
10.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı