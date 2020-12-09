FLAŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FLAŞ

09.12.2020 23:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:28
FLAŞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'den toplam 20 bin 610 personel ihraç edilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'den toplam 20 bin 610  personel ihraç edilmiştir. Kahraman ordumuzun, bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başarıyla icra edilen operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük çaplı başarılı tatbikatlardır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vahşi cinayette flaş gelişme
Vahşi cinayette flaş gelişme
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Öykü Çelik Öner Erkan
Spor Tisserand Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:28:27. #1.14#
title