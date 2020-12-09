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Sağlık Bakanı Koca: Yılbaşı ile ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı biliyorsunuz. Yılbaşı gecesi de kısıtlama tabi ama kaç gün olacağıyla ilgili olarak salgının seyrini gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.