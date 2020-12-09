Son dakika... Koca: "(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir"
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Son dakika... Koca: "(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir"

09.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:06

Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz."

Koca: "(İnaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir."

Koca: "Atılacak somut adımları, kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ve etkisi belirleyecektir."

Son dakika... Koca: '(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir'
Son dakika... Koca: '(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir'
Son dakika... Koca: '(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir'
Son dakika... Koca: '(İnaktif aşı) Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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