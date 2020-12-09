Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
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Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi

09.12.2020 01:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:24
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında sahaya çıkmama kararı aldı.

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla yarın TSİ 20.55'e ertelendi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması, yarın TSİ 20.55'te kaldığı yerden farklı bir hakem kadrosu ile devam edecek.


Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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