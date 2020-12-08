PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
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PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!

08.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:51
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Okan Buruk'un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi.

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Okan Buruk'un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

Maçın devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

(Uygar Aydın/İHA)

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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