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08.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:02
FLAŞ

Çelik: (Kılçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili açıklaması) Yalan siyasetinin, yıkım siyasetinin sistematik bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz.

Çelik: (Kılçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili açıklaması) Yalan siyasetinin, yıkım siyasetinin sistematik bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Satıldığı iddiası açık ve net bir yalandır. Fabrikanın sadece işletme hakkı devredilmiştir. CHP'nin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Bütün denetim Milli Savunma Bakanlığı'ndadır. Fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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