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08.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:39
FLAŞ

Çelik: (Türk gemisine müdahale ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum.

Çelik: (Türk gemisine müdahale ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP'nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız.Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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