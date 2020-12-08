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Çelik: Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı.

Çelik: Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı. Aşırı sağcılar iktidara gelecekti. Dolayısıyla Avrupa demokrasileri Türkiye'ye borçludur. AB'nin yapması gereken ilk iş Türkiye'ye yaptırım dilini kullanmaktan vazgeçmesidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı