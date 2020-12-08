FLAŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FLAŞ

08.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:34
FLAŞ

Çelik: Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı.

Çelik: Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı. Aşırı sağcılar iktidara gelecekti. Dolayısıyla Avrupa demokrasileri Türkiye'ye borçludur. AB'nin yapması gereken ilk iş Türkiye'ye yaptırım dilini kullanmaktan vazgeçmesidir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vahşi cinayette flaş gelişme
Vahşi cinayette flaş gelişme
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:34:26. #1.14#
title