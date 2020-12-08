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Son dakika... FLAŞ

08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25
Son dakika... FLAŞ

Bir son dakika haberine göre Çelik: (Fransa'nın Karabağ ile ilgili kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür.

Çelik: (Fransa'nın Karabağ ile ilgili kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Fransa'daki zihniyeti göstermesi açısından manidardır. Minsk grubu içindeki tarafsızlığını da kaybetmiş olmakta. Tanımak demek oradaki gayri meşru yapılara onay vermek demektir. Tamamen dar bir çevreye şirin gözükme, diasporaya şirin gözükme kaygısıyla yapılmış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Fransa gibi köklü bir devlete yakışmayan dar bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Türkiye ile makul zeminde saygıya dayalı bir dil iletişim kurması gerekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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