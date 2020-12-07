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07.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:20
FLAŞ

Fuat Oktay: (Kılıçdaroğlu'nun bütçe eleştirilerine ilişkin): Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir.

Fuat Oktay: (Kılıçdaroğlu'nun bütçe eleştirilerine ilişkin): Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir.  Bu bütçeye faiz bütçesi, haramzadelerin bütçesi diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de bu milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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