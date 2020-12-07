FLAŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FLAŞ

07.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:01
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Hukuk reformu) Halihazırda Adalet Bakanlığımız İnsan Hakları Eylem Planı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Hukuk reformu) Halihazırda Adalet Bakanlığımız İnsan Hakları Eylem Planı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Geniş bir istişare sürecinden sonra insan hakları konusunda yol haritamız olacak Eylem Planı'nın Taslağı oluşturulmuştur. Buna ilave olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomik hayatın tüm paydaşları ile bir araya gelinmekte ve İnsan Hakları Eylem Planı Taslağı ve mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilmektedir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vahşi cinayette flaş gelişme
Vahşi cinayette flaş gelişme
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Beyonce Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Samatta Samet Aybaba Mbaye Diagne Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:02:31. #1.14#
title