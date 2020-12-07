Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:36
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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