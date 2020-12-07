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Son dakika haber! flaş

07.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:48
Son dakika haber! flaş

Son dakika haberler: Ankara Valiliği: İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4,004,752.00 lira para cezası uygulanmıştır.

Ankara Valiliği: İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4,004,752.00 lira para cezası uygulanmıştır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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