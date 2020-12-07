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07.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdeniz) Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdeniz) Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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