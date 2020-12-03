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03.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:35
FLAŞ

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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