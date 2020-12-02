Son dakika haber... FLAŞ
02.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:18
Son dakika haberine göre Bakan Koca: Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı 'inaktif' diye bilinen aşılardır.
Bakan Koca: Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı 'inaktif' diye bilinen aşılardır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı