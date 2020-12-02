Son dakika haber... FLAŞ

Son dakika haberine göre Bakan Koca: Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı 'inaktif' diye bilinen aşılardır.