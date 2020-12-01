MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık öğretim sınavlarını erteledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı