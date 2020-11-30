Son dakika: FLAŞ
30.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:43
Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.
Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı